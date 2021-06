Susana Díaz, sobre su candidatura a las elecciones de Andalucía: "He escuchado cosas duras, buscando el cuerpo a cuerpo y no he entrado"

La presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' habla con Susana Díaz, Secretaria General del Partido Socialista en Andalucía para analizar las próximas elecciones en la Comunidad Autónoma. La periodista comienza preguntando a la invitada por la polémica pregunta de la candidata a sus compañeros del partido. La política responde: "Mi partido es de igualdad, solo hice una pregunta ante un hecho objetivo" . La secretaria general del PSOE de Andalucía matiza: "Otros compañeros que incluso habían perdido y que yo había ganado las elecciones, no entendía por qué se merecían que yo no disputara para ser candidata" .

La candidata explica a la periodista: "Cuando estás en puestos de máxima responsabilidad ahí nos exigen incluso roles masculinos". Ana Rosa pregunta a la invitada sobre las críticas que ha recibido por parte de otros candidatos tras la denuncia machista. La ex presidenta de la Junta de Andalucía contesta: "He escuchado cosas duras, buscando el cuerpo a cuerpo y no he entrado". Y añade: "Pero somos personas y lo que he oído duele".