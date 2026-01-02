GH DÚO 02 ENE 2026 - 23:30h.

Carmen Borrego anuncia que es concursante oficial de 'GH DÚO'

Listado oficial de concursantes confirmados de 'GH DÚO'

¡Carmen Borrego se suma al listado de concursantes confirmado de ‘GH DÚO’! La hermana de Terelu Campo y colaboradora de televisión estará, junto a Anita Willims, Raquel Salazar y Belén Ro, en la próxima edición del reality de Telecinco, que da comienzo este 8 de enero. Una noticia bomba que ella misma hacía oficial desde el plató de ‘De viernes’

En los próximos días, la hija menor de María Teresa Campos comenzará una nueva aventura que marcará un antes y un después en su vida. Y es que, tras su breve paso por ‘Supervivientes 2024’, Carmen Borrego ha decidido dar una segunda oportunidad a los realities y, con mucha ilusión, desvelaba que será concursante de ‘GH DÚO'

Así ha anunciado Carmen Borrego su participación en ‘GH DÚO’

Durante la entrevista de José María Almoguera para el programa de Bea Archidona y Santi Acosta, Carmen Borrego y su hermana Terelu Campos se colocaban en medio del plató para comunicar una noticia que lo cambiaría todo. Cuando la cuenta atrás iniciada al principio del programa llegaba a cero, la madre de José María revelaba el notición: "Soy concursante de GH DÚO'".

Tras esto, Carmen Borrego confesaba cómo afronta este nuevo reto y contaba la importancia de la edición pasada de este reality en su relación con su hijo, José María Almoguera: "El concurso de José fue un paso muy importante a esa reconciliación. Y yo con hacerlo la mitad de bien que José, y llegar dónde llegó él, me sentiré satisfecha". Asimismo, la colaboradora desvelaba que su hijo será su defensor en plató.

Además, Carmen Borrego declaraba cuáles eran sus intenciones en el reality: "Quiero que lo paséis bien conmigo. Quiero que el público se ría y lo pase fenomenal. Vamos a liarla". La colaboradora también comentaba su mayor miedo: "En Supervivientes sabes cuando te están grabando, pero en GH tienes 24 horas, por lo tanto cuando salga igual me tengo que ir de España".

En la casa de 'Gran Hermano', José María Almoguera encontró el amor con María la Jerezana. ¿Cree Carmen que puede enamorarse en el programa? Ante esta pregunta, la colaboradora de televisión descartaba cualquier posibilidad de sentir algo más que una amistad por otro concursante: "Para enamorarse uno tiene que estar abierto al amor y no tenerlo. Yo lo tengo y lo tengo maravilloso. Nos vamos a echar de menos mucho".

Carmen Borrego, sobre su inminente reencuentro con Belén Ro: "No vamos a disimular"

En la casa de Tres Cantos, Carmen Borrego se reencontrará con Belén Ro con quien mantiene una relación de amistad llena de altibajos. ¿Cómo cree que será su convivencia con ella? La hermana de Terelu Campos responde: "Belén y yo nos amamos y nos matamos, pero creo que estamos en un momento muy bueno de nuestra relación. Evidentemente habrá cosas en la que no estemos de acuerdo, pero yo lo que quiero es demostrarme a mi misma. Voy a ganar".

"Se verán las cosas, porque no estamos de acuerdo en cantidad de cosas, y no porque entremos en 'GH' vamos a estar de acuerdo. No queremos hacernos daño, pero no vamos a disimular cómo es nuestra relación", sentenciaba Carmen Borrego. ¡No te pierdas el estreno de 'GH DÚO' este jueves 8 de enero en Telecinco!