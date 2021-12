Terradillos, tras los ataques de Monasterio a Mónica García: "Ser médica no es una carrera baladí y ser madre es muy bonito"

Monasterio vuelve a arremeter contra Mónica García diciendo: "Que la médica y madre que tanto habla de tema social, que se vaya a disfrutar de esto que tanto critica y nos deje a todos tranquilos" . La presentadora no se contiene: "Está muy bien ser médica, no es una carrera baladí" . Además añade mientras Monasterio superpone su voz a la de la presentadora hablando de las políticas de educación: "Ella es arquitecta, yo soy politóloga y periodista, en fin , todos tenemos". Terradillos concluye su intervención momentánea para comentar que "ser madre es muy bonito, lo más bonito que hay en esta vida".

La portavoz explica que Más Madrid está en contra de la educación: "No le gusta la gratuidad y educación, critica que aprobemos una medida para ayudar a las familias... ¿pero no era la Izquierda de los derechos, de la igualdad de oportunidades, la de no dejar a nadie atrás?". Monasterio continúa: "¿Ahora no le gusta la gratuidad de educación, que ayudemos a las madres adolescentes y que puedan seguir con su trabajo, tampoco que podamos ayudar a los mayores?".