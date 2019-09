Joaquín Prat: “El representante de Antonio David dice que la exclusiva de ‘Lecturas’ no es tal”

"Ayer decíamos que esta exclusiva la había dado Antonio David antes de entrar en la casa de 'GH VIP', pero su representante me dice que la exclusiva no es tal, sino una especie de refrito de exclusivas que sí dio en su momento", ha comentado al respecto Joaquín Prat. El presentador asegura que desde el entorno familiar de Antonio David también aseguran que no ha sido una entrevista reciente.