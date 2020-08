Multado con 4.201 euros por dar comida que le sobra a los más desfavorecidos

Todo empezó cuando se decretó el estado de alarma, entonces Javier Márquez decidió repartir la comida que se iba a poner mala de su local entre aquellas personas que no tenían nada que echarse a la boca. Antes de todo, el propietario se informó y pidió permiso a Cruz Roja y Policía Local: "Me dijeron que no había ningún problema, que me amparaba el BOE".