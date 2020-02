Paros protestas y tractoras en Sevilla: "El maíz ha dejado de ser rentable"

Agricultores y ganaderos no cesan en su lucha. Hoy desde Carmona, Sevilla los agricultores sevillanos cogen el relevo y tomarán las carreteras de la provincia. Los objetivos que se han marcado es el de cortar varios puntos de acceso a Sevilla, se puede concretar que lo intentaran con la A-4, la A-49, la A-92 para que se les escuche.

Lo que piden en estos paros son sobre todo precios más justos que se ajusten a los costes de producción. En el consejo de ministros se anunciaron una serie de medidas que hoy será aprobado y que a los agricultores y ganadores no creen que todavía no son medidas necesarias para agilizar el sector.

Antonio Jiménez, agricultor, ha compartido que él cultiva todo tipo de productos pero que en especial hay uno que les ha dejado de ser rentable: “El maíz ha dejado de ser rentable porque los gastos superan a la producción, como el maíz, como el trigo. Los gastos de electricidad, semillas y abono, no dan. Es deficitario, no es que no deje dinero, es que cuesta dinero”. También ha querido aportar las ideas que cree que el gobierno debería hacer para ayudar ante esta situación: “En la luz, que el gobierno nos ponga ayuda para mejorar los sistemas de riego, para mejorar los sistemas de medio ambiente, muchas cosas que son mejorables que pueden ayudarnos bastante”. Sobre la batería de medidas que va a aprobar el consejo de ministros: “No son suficientes, hay mucho trabajo que hacer ahí”.