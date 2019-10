Albert Rivera ha hablado sobre la repetición de las elecciones generales y su postura en los próximos acuerdos electorales. "Me parece necesario que los ciudadanos vayan a votar con la tranquilidad de que no va a haber terceras elecciones", ha comentado el presidente de Ciudadanos. Además, ha afirmado que no va a ser "parte del problema del bloqueo de este país" y ha opinado sobre un posible acuerdo con el Partido Popular para formar Gobierno.