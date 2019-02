Rufián habla de la polémica foto entre Torra y Junqueras y atiza a Iglesias por ir de “salvador de la patria”

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha asegurado que no retirarán la enmienda a los presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez. "Nuestra postura es la misma que la de hace unos meses", dice. El político catalán ha explicado que solo pusieron "dos condiciones sencillas" para apoyar los presupuestos : "que se distanciara de esa deriva represiva del Estado y una mesa de negociación con todas las partes". Sobre la figura del relator, explica: "Para nosotros era importante que no se tratara de un notario porque no hablamos de una hipoteca sino de una negociación importante".

Todos los titulares de Gabriel Rufián



“Nos mantenemos en el discurso de los últimos meses"

Le pusimos dos condiciones sencillas al Gobierno para apoyar sus presupuestos, que se distanciara de esa deriva represiva del Estado y una mesa de negociación con todas las partes"

“No queríamos un notario, sino un mediador”

“Creo que hasta Otoño no habrá elecciones”

“No ha habido ningún tipo de negociación ni de llamadas ni por parte de Podemos”

“Iglesias nos llamó 30 segundos para figurar como salvador de la patria”

“El proceso político de Cataluña guste más o menos es terriblemente transversal y tiene dificultades. Nuestras diferencias con PdeCat y CUP son lógicas”

“El ascenso de la derecha no es por el independentismo, sino por la abstención de la izquierda"

“Siempre nos han prometido una lluvia de millones y el dinero no llega”

“Respetamos mucho a la gente que está en el exilio”

“El asustaviejas de la derecha siempre ha sido utilizado"

“Conociendo a Oriol Junqueras estaba rezando o pensando en el cuadro o el mosaico que tenía enfrente porque es historiador”

"Ciudadanos obtuvo un gran resultado, pero está dopado"

“Se ha demostrado que con el 155 y represión no se soluciona nada”