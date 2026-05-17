La ausencia de papeletas o de algún presidente de mesa han sido algunas de las incidencias en las elecciones de Andalucía 2026

Última hora de las elecciones en Andalucía 2026, en directo: la participación ciudadana a las 11:30 es del 15,07%, un dato muy similar al de 2022

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La ausencia de papeletas, de algún presidente de mesa que ha habido que sustituir o de algún conserje y los problemas para localizar las llaves de un local han sido algunas de las incidencias menores registradas este domingo en la apertura de los colegios andaluces, según el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que ha subrayado la normalidad de la jornada.

Fernández, que ha ejercido su derecho al voto en Baza (Granada), ha explicado que a las 9:46 horas quedaron constituidas con el personal correspondiente la totalidad de las mesas habilitados en las ocho provincias andaluzas. Sevilla y Cádiz son las que han registrado, ha dicho, esas "incidencias menores" en la apertura.

Una jornada normal con incidencias menores

El delegado del Gobierno ha recordado que son 9.000 los efectivos de la Guardia Civil y 5.645 los agentes de la Policía Nacional desplegados en labores de custodia de los colegios y sus entornos y encargados del traslado, a partir de las 20:00 horas, de los votos a las distintas Juntas Electorales de zona para su recuento.

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A ese operativo se suman casi 1.600 funcionarios de Correos para velar por que el voto por correo llegue a tiempo a las mesas electorales para su recuento durante el escrutinio.

Ha confiado en que el resto de la jornada transcurra con la misma normalidad que hasta ahora, que haya mucha participación y que el escrutinio pueda conocerse lo antes posible una vez cierren los colegios electorales a partir de las 20:00 horas.

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La cabeza de lista del PSOE de Granada recurre tras votar en una mesa que no le correspondía

La cabeza de lista del PSOE por la provincia de Granada al Parlamento andaluz, Olga Manzano, ha recurrido tras una incidencia administrativa al ejercer su voto, que fue depositado en la urna de una mesa donde no le correspondía. Así lo ha informado el PSOE en una nota informativa en la que expone que Manzano ha acudido en la mañana de este domingo a ejercer su derecho al voto en la mesa electoral en la que tradicionalmente ha votado, ubicada en la Mesa 1 de la Casa de la Cultura de Cuevas del Campo.

Y añaden los socialistas que, una vez depositado su voto con la autorización de la mesa, los responsables de esta se han percatado a posteriori de que, en esta ocasión, la electora debía haber ejercido el voto en la Mesa 2. "Tras comunicarse la incidencia a la Junta Electoral, la jueza competente ha determinado que no se permita nuevamente el ejercicio del derecho al voto a Olga Manzano y que se proceda a la anulación, por azar, de uno de los votos contenidos en la urna de la Mesa 1", exponen desde el PSOE.

Ante esta decisión, el partido socialista ha presentado un recurso al considerar que "este hecho no altera ni afecta al resultado total del municipio y que existen mecanismos suficientes para dejar constancia de la incidencia sin necesidad de invalidar ningún voto emitido".

Los andaluces llamados a votar en esta jornada electoral

Un total de 6.812.861 personas están llamadas a las urnas este domingo en las decimoterceras elecciones al Parlamento de Andalucía, de las que unos seis millones y medio residen en Andalucía y más de 300.000, en el extranjero.

Del total de los residentes en Andalucía, en torno a 370.000 lo hacen por primera vez al haber cumplido los 18 años desde los últimos comicios.