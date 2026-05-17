Antía Troncoso 17 MAY 2026 - 13:37h.

La exconcursante de 'Supervivientes' vive uno de los momentos más esperados antes de su boda con Suso: su gran despedida de soltera

Marieta dedica a la madre de Suso Álvarez unas preciosas palabras a pocas semanas de su boda

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En apenas 48 días, Marieta y Suso Álvarez se convertirán oficialmente en marido y mujer, pero antes de este gran día que ambos esperan con ansias, la exconcursante de 'Supervivientes' ha celebrado este fin de semana su despedida de soltera. Una espectacular celebración organizada por sus amigas en la que la influencer se lo ha pasado en grande. ¡Descubre en esta noticia todos los detalles!

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Fue la propia Marieta quien, muy emocionada, compartió un vídeo preparando la maleta para su despedida: "Me lo he cogido todo, no sé si llevarme bikini o chaqueta porque como no sé a dónde voy", explicó la creadora de contenido, que además reveló que su suegra también iría a la celebración.

Tal y como contó la influencer, el destino de la despedida era toda una incógnita para ella, ya que fueron sus amigas las encargadas de organizarlo todo y de ir a "secuestrarla" a su casa para dar comienzo a la sorpresa. Así lo mostró Marieta en otra publicación en sus redes sociales, donde aparecía rodeada de sus amigas, quienes llevaban unos llamativos pasamontañas rosas. "Llevaba esperando este día toda mi vida", escribió sobre el vídeo.

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Además, en el pie de foto de esta misma publicación, Marieta confesó: "Estoy viviendo un sueño... los que me seguís desde hace mucho lo sabéis". Unas palabras a las que su prometido, Suso Álvarez, reaccionó públicamente con el siguiente comentario: "Te lo mereces mucho. Qué bonito fue".

Todos los detalles de la despedida de soltera de Marieta

Tras el "secuestro" sorpresa organizado por sus amigas, comenzó para Marieta un fin de semana cargado de emociones, muchas más sorpresas y momentos inolvidables. La influencer descubría por fin el destino elegido para su gran despedida: Sevilla. Ciudad en la que sus amigas había preparado un completo plan lleno de actividades.

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Para la ocasión, Marieta se convirtió en una auténtica sevillana, luciendo un espectacular traje de flamenca blanco con lunares rojos, acompañado de un mantón y una flor en el pelo, mientras que sus amigas y familiares iban conjuntadas con un look formado por unos pantalones blancos y una camiseta roja de lunares.

Una de las primeras grandes sorpresas que recibió la influencer fue el reencuentro inesperado con su compañera y fiel amiga de 'La isla de las tentaciones', María Brun, quien había viajado hasta Sevilla para no perderse esta celebración tan importante. Marieta, que no se esperaba a María en su despedida, reaccionó con gran ilusión a su presencia al quitarse el antifaz que le habían puesto sus amigas para sorprenderla.

A partir de este emocionante momento, comenzó una divertida mañana de retos por las calles de Sevilla en las que el grupo protagonizó todo tipo de momentos divertidos: desde bailar sevillanas, recorrer la ciudad haciendo la conga, disfrutar de un paseo en barco... Además, en todo momento, Suso Álvarez estuvo muy presente gracias a unos divertidos palos en los que iban pegados fotos de su cara.

Las sorpresas no terminaron aquí, puesto que más tarde, el grupo se trasladó a un bar donde Marieta volvió a reencontrarse con varias amigas que la esperaban con un enorme ramo de flores, entre ellas, la exconcursante de 'LIDLT', Ana López, que se sumó a la celebración. Una comida en la que no faltaron los momentos de risas, con una divertida versión personalizada de 'Pasapalabra', y momentos emotivos, que hicieron saltar las lágrimas a la futura novia.

Ya por la noche, el grupo puso el broche final a la despedida con una cena en un elegante y exclusivo restaurante sevillano, donde Marieta lució un traje blanco. Allí disfrutaron de una velada que estuvo marcada por la música, las bengalas y más sorpresas, antes de cerrar la noche por todo lo alto en una discoteca. "Anoche todo eran risas... Menuda resaca", escribía esta mañana Marieta desde el hotel en el que se están quedando en Sevilla.