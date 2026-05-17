Antía Troncoso 17 MAY 2026 - 17:55h.

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Continúa la preocupación por el estado de salud de Tita Cervera. La baronesa Thyseen fue ingresada de urgencia hace dos semanas en la clínica Teknon de Barcelona a causa de una neumonía, que obligó a los médicos a extremar la vigilancia debido a su edad, 83 años, y al riesgo de posibles complicaciones respiratorias.

Aunque recibió el alta médica y regresó a su residencia de Sant Feliu de Guíxols, en la Costa Brava, Tita Cervera se encuentra en una habitación medicalizada y bajo vigilancia las 24 horas, acompañada en todo momento por sus seres queridos, entre ellos su hijo Borja y su nuera Blanca, que han dejado atrás las disputas del pasado y no se han separado de ella en estos últimos días.

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El multimillonario patrimonio de la baronesa de Thyseen

A la espera de novedades sobre el estado de salud de la baronesa, 'Fiesta' ha puesto el foco en el gran patrimonio que Tita Cervera ha construido durante décadas. Su colección de arte, sus propiedades y las inversiones que ha realizado a lo largo de los años, que la han convertido en un de las mujeres más influyentes y con mayor fortuna del país.

Comenzando por su colección de arte, Tita cuenta con 330 cuadros valorados en 1.400 millones de euros. "La baronesa y el Estado firmaron un contrato de alquiler para que estas obras estén expuestas en el Museo Thyseen de Madrid. Por estas obras se está pagando 6 millones y medio de euros cada año hasta 2037, es decir, 97 millones de euros", ha explicado un periodista del programa.

Aparte de sus colecciones, el patrimonio de Tita Cervera superaría, según algunas publicaciones, los tres mil millones de euros. "Entre sus propiedades destacan: "Una casa en Marbella, una mansión en Girona, el chalet de la Moraleja, una parcela de 18.000 m² y su mansión de Mallorca que la alquila por 16.000 euros al mes". También, "puso en venta 'Villa Favorita', su residencia en Suiza, por 65 millones de euros. Gracias a esto adquirió varias casas de 1.000 m² en Andorra.

Asimismo, la baronesa de Thyseen cuenta con varias casas flotantes: "Su velero 'Mata Mua', al que destina 16.000 euros a la semana de mantenimiento y que se puede alquilar por 8.000 euros al día". Es decir, una cuantiosa cantidad de propiedades que sitúan a Tita Cervera entre las diez mujeres más ricas de España.