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Silvia Abascal ha visitado 'Hay una cosa que te quiero decir' para darle una sorpresa a Clara. La joven, que sufrió con 24 años un ictus, encontró en la actriz un auténtico referente durante su proceso de recuperación e incluso lleva tatuado el título de su libro 'Todo un viaje', en que vio reflejado todo lo que estaba viviendo y que se convirtió en una guía fundamental para ella. Por ello, sus padres, Ángel y Cuqui, han querido sorprenderla con la actriz.

Antes de que se produjese la sorpresa, Silvia Abascal ha entrado al plató del programa, donde la ha recibido Jorge Javier Vázquez. Junto al presentador, la actriz se ha sincerado sobre el ictus que sufrió en el año 2011 durante el Festival de Málaga, en el que estaba participando como jurado:

"Justo cuando íbamos al photocall a la alfombra, en la sala de maquillaje empecé a sentir las cosas", ha explicado Silvia, que seguidamente ha detallado las sensaciones que experimentó durante ese momento: "Sentí como un volcán en la cabeza, sentí fuego en los oídos, que me sangraban". Pese a ello, la actriz ha asegurado: "Estuve muy serena, intentando conservar la energía y respirando. Sabía que estaba pasando algo fuerte".

Jorge Javier habla con Silvia Abascal sobre el ictus que sufrió

En un momento dado, la actriz ha señalado "la gran fortuna" de que su ictus se produjese en un momento en el que estaba rodeada de gente: "Si me pasa en la habitación diez minutos antes a lo mejor no lo cuento". Una declaración que ha hecho que Jorge Javier Vázquez indicase: "Nunca se sabe, porque yo tuve el ictus en una discoteca en Marrakech".

Tras estas palabras, el presentador ha contado cómo lo vivió él: "Estaba en la barra del bar, me caí, me sacaron entre cuatro. Recuerdo de estar en la calle y alguien me dijo 'te has desmayado', yo dije 'ah bueno' y volví a entrar. No tuve ninguna secuela hasta la semana siguiente. Fui al hospital con un dolor de cabeza terrible, que no te sabría definir, y ahí se desencadenó todo".

Por su parte, Silvia Abascal ha recordado las secuelas que sufrió tras su ictus, asegurando que tuvo problemas de coordinación, equilibrio, vista y oído. La actriz ha explicado que "los dos primeros años de recuperación fueron tremendos": "Iba a un centro ocupacional. Es muy difícil resumir, pero, al estar dañada en el hemisferio izquierdo, el que predominaba era el derecho, y el derecho no esta pendiente de tantas cosas, entonces estaba muy conectada con el presente. No tenía nada que ver con la de antes".

El agradecimiento de Jorge Javier a Silvia Abascal

Al hilo de esta conversación, Jorge Javier ha querido agradecer a Silvia Abascal el gesto que tuvo con él tras su ictus: "Me enviaste un mensaje por Instagram para invitarme a una función de teatro que estabas haciendo. No pude ir porque en ese momento te recomiendan evitar ruidos y aplausos. Me dijiste 'tranquilidad, lo entiendo perfectamente'. Quería agradecértelo porque es un detalle muy importante cuando alguien ha vivido algo así, pues ese detalle de cariño. Muchas gracias".