Gianmarco ha criticado Hugo por dar entrevistas en varios medios de comunicación hablando de su relación con Adara, algo que la periodista Sandra Aladro no entiende. Aunque reconoce que le cae bien, cree que en esta ocasión se ha equivocado: "Gianmarco no es nadie para criticar a Hugo y no es nadie para valorar su situación porque no tiene autoridad moral para hacerlo", ha argumentado en 'El Programa de Ana Rosa'.