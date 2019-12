Los principales titulares de la entrevista a Santiago Abascal: "Estamos ante una demonización de Vox"

Santiago Abascal, líder de Vox, ha hablado del enfrentamiento entre el PP, Vox y Cs por los puestos en la Mesa del Congreso, donde finalmente Cs no ha conseguido un puesto en ella. Pero Abascal se ha centrado en el PP, a los que ha acusado de chantaje.

Santiago Abascal no se cansa de repetir lo complicado que ve un Gobierno capitaneado por Pedro Sánchez y cree que sus pactos con "radicales" solo empeorarán la situación del país:

Santiago Abascal ha hablado sobre la situación económica, en la cual se habla de una pequeña recesión. El líder de Vox habla de una reducción fiscal y una reducción del gasto político: “Estamos desunidos ante una recesión económica”. Además, ha hablado sobre las pensiones y el peligro de que en un futuro no haya dinero para poder pagarlas: “Tendremos que elegir en el futuro entre autonomías y pensiones”. El líder de Vox defiende su postura de acabar con las autonomías, pero también sabe la dificultad de lo que plantean, pero creen que sería bueno para la economía.

Santiago Abascal ha hablado sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados en España. "Nosotros no estamos criminalizando a los menores, pero creemos que los menores no acompañados tienen que volver con sus padres y a sus casas", ha contestado.