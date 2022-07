Ana Terradillos celebra el fin de Sanfermines y canta en directo el 'Pobre de mí'

Ana Terradillos reacciona en ‘El programa del verano’ al final de la festividad de los San Fermín . La presentadora no se corta y canta en directo la famosa canción del final de estas fiestas tan importantes para la gente de Pamplona.

La pasada semana, en una de las primeras conexiones de 'El programa del verano' en Pamplona, la periodista habló sobre sus estudios en Navarra. Ana Terradillos se mostró emocionada y confesó sus sentimientos personales: "Cómo se vive, toda la gente que lo visita... yo que he estudiado en Pamplona, tengo que decir que soy una hija adoptada de Pamplona". La presentadora elogió a sus ciudadano y cómo reciben a los visitantes: "Es maravilloso juntarse con esa gente y ver cómo lo viven ellos, que no tiene nada que ver con cómo las vivimos los que no somos de allí. Ellos nos acogen y nos enseñan porque hay que enseñar también a disfrutar de los Sanfermines".