Rocío Ramos Paul: "Hay que tener unas características personales como progenitores para cuando el bebé llegue a la adolescencia"

" No puede priorizarse la necesidad del adulto, lo que queremos los adultos por encima de los niños, estaríamos cometiendo un error en la sociedad, por encima de todo están los derechos y protección a los menores , este es el punto de vista de la psicología", sentencia Timanfaya Hernández.

La especialista continúa dando su versión como especialista: "Estamos hablando que si permitimos esto, con 80 años, esta niña tiene 12. Quitando este caso concreto y generalizamos, ¿estamos hablamos de que una niña de 12 años se tiene que hacer cargo de una deterioro cognitivo de su madre ?, ¿de que no va a poder estudiar porque se queda en casa ? Esa carga la vamos a poner...".

Timanfaya Hernández, que escuchaba con atención, aporta su criterio como especialista: "En las edades de la adolescencia, la pertenencia a su grupo es absolutamente necesaria, habrá un momento en el que el adolescente compare, sentirá esas diferencias , necesitará una explicación de las diferencias... la edad en los padres es fundamental , cómo me puedo relacionar con ellos, notará esa brecha, necesitará una explicación y cómo afrontar esa diferencia social que va a tener".

Rocío Ramos-Paúl, ante los comentarios de la maternidad de Ana Obregon o Tita Cervera: "No podemos normalizar la situación de estas señoras con lo general, tienen unos recursos que no tiene la gente". Por último, sobre la maternidad con más de 65 años, sentencia: "La adopción establece esa diferencia, tiene muy en cuenta el criterio de la adolescencia, porque la etapa de la adolescencia es el desarrollo a la adultez, tú necesitas no estar pendiente de si tu madre o padre se van a morir mañana, de la crítica social que te dicen si es tu abuelo o padre... hay muchos criterios".