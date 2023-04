La salida de Beatriz Flamini de la cueva comenzó con un aplauso general de todas las personas que allí estaban presentes. Luego, poco a poco, empezó su adaptación al sol. La alpinista se quitó sus gafas para recibir esos primeros rayos de luz después de pasar 500 días a oscuras; tras esto, y visiblemente emocionada, se abrazó con cada una de las personas que le han ayudado en este importante proceso. Eso sí, la protagonista no perdió el sentido del humor y ya propuso un plan para su primer día en la civilización: "¿Quién va a pagar las cervezas?".

La escaladora, una vez ya asentada en el mundo exterior, quiso dar las gracias mientras le agarraban dos compañeros: "Quiero daros las gracias, ahor a me tienen sostenida porque tras estar ahí dentro un año y medio... ya os contaré".

Luego, Beatriz Flamini, mientras se ayudaba de sus compañeros, continuaba diciendo: "Me gustaría ser amable, poder deciros, poder contestaros...". Sin embargo, la escaladora confiesa su cansancio y pide poder emplazar sus palabras a la rueda de prensa: "Si me permitís que me pueda pegar una ducha, llevo un año y medio sin tocar el agua".