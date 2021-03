Los afectados por los retrasos en el cobro del ingreso mínimo vital: "No sobrevivimos"

El Ingreso Mínimo Vital solo ha llegado a 160.000 de esos 850.000 hogares de los que estaba previsto

Este derecho social estaba proyectado para acabar con el 80% de la pobreza del país , pero según los datos proporcionados por el ministerios de Seguridad Social, el ingreso mínimo vital solo ha llegado a 160.000 de esos 850.000 hogares de los que estaba previsto, esto es tan solo un 15% de una medida que hace casi un año era anunciada como un amortiguador de la difícil situación por la que se está pasando por la pandemia, pero esto no está llegando y cada vez son más los que tienen que pedir ayuda, incluso acudir a las llamadas 'colas del hambre'. Saray Delgado, es una de solicitante del ingreso mínimo vital , que ha hablado para el programa para contar su caso: "Lo solicité a últimos de junio, tardaron unos seis meses en responder , tengo que decir que en mi casa hay tres menores y que a partir de setiembre yo ya no tuve ningún ingreso".

Los solicitantes de este ingreso denuncian que no se está cumpliendo

Esta mujer explica el tiempo que ha tardado desde que pidió esta ayuda hasta que ha recibido algo de dinero: "El primer pago lo recibido a últimos de enero y me encuentro con la sorpresa de que en vez de ingresarme los 1015 euros que me corresponden, me asignan 391 euros, estamos hablando de 78 euros al mes por persona, algo que es insuficiente y denigrante". Explica que tanto su marido como ella ahora mismo se encuentran en paro, en búsqueda activa de trabajo y que este pago no es suficiente: "No sobrevivimos, lo hacemos gracias a los amigos y a la familia que nos van ayudando económicamente. Estos meses hemos debido dinero, no solo del alquiler, sino también a personas que nos lo han dejado"