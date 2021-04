Ana Rosa se vacuna con AstraZeneca en el Metropolitano: "Estoy feliz, es la única solución"

Ana Rosa, emocionada con su vacunación

La presentadora ha dado el bombazo después de repasar la actualidad: "Bueno, y una noticia de actualidad: hoy me vacuno con AstraZeneca". Ana Rosa no podía esconder su sonrisa y añadió: "Os abandonaré un poquito antes, me ha tocado en el Wanda, me daba igual en el Zendal u otro lado, pero prefería el Wanda".