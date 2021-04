Ana Rosa critica el cambio de edad en la vacuna de AstraZeneca: "¿Por qué a mí sí y a los de 70 no?"

Ana Rosa confía plenamente en la seguridad y eficacia de AstraZeneca, de la que llegó a decir: "S i me llaman mañana, voy y me pongo la dosis". Sin embargo, la presentadora entiende la incertidumbre entre los ciudadanos: "La verdad es que las noticias que llegan, los titulares, los cambios de un día a otro... l a gente está un poco hasta las narices".

Ana Rosa y las edades de AstraZeneca: "¿Por qué?"

Sin embargo, lo que no entiende la presentadora es el sorprendente cambio de edad en la administración de la dosis de AstraZeneca en España, sin justificación o explicación alguna por parte del Gobierno, a las personas entre 60 y 69 años. Ana Rosa, que tiene 65, declara: "Estos vaivenes de ahora paro, ahora sigo, ahora no puedo poner la segunda... ahora a los viejitos como yo sí os la vamos a poner, ¿por qué a mí sí y a los de 70 no?".