Décimos sin compartir y una caja de filigrana: los amuletos de Patricia Pardo y Ana Terradillos

Ana Terradillos enseña su amuleto para hacerse millonaria durante la Lotería de Navidad en 'El programa de Ana Rosa'. A la espera de la gran aparición del gordo, no son pocos los premios que ya se están repartiendo por todo el país.

Las presentadoras debaten sobre quién va a dar el gordo de la Lotería en antena, concluyendo que no le dejarán darlo a Joaquín Prat. Por otro lado, Ana Terradillos muestra su amuleto de la suerte y explica cómo lo consiguió: "Es una caja de filigrana que compré con mi padre en Jerusalén , es mi ciudad favorita". Además, la periodista añade: "Es del siglo XIX y a mí me da mucha suerte porque aquí meto mis deseos".

Terradillos abre la caja con ilusión y comenta: "He metido mi numerito de la suerte, esto queda para mí y para Patricia que también lo sabe". La presentadora señala sonriendo que "no suele sacar de casa" su amuleto y explica la técnica orfebre con la que está hecha la caja antes de darle paso a su compañera, Patricia Pardo: "¡Patri da el gordo, me cago en la leche!"