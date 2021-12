Ana Terradillos, enfadada con un ciudadano en contra del pasaporte covid: "Quien no lo tenga que se fastidie"

El pasaporte covid entra en vigor en Andalucía para restaurantes y locales de ocios

Algunos ciudadanos no está de acuerdo y lo califican de "dictadura de control social"

Ana Terradillos contesta a las críticas de la medida: "Me apetece estar en un escenario seguro"

Ana Terradillos opina sobre la implantación del pasaporte covid en Andalucía en 'El programa de Ana Rosa'. Entra en vigor la medida en ocio y restaurantes y la Junta de la comunidad advierte que podría solicitarse también en terrazas.

El pasaporte covid, prueba de que el ciudadano tiene administrada la pauta completa, ya es obligatorio en varias comunidades para acceder a determinados sitios públicos como bares, restaurantes y locales de ocio. Nuestra reportera, Rocío Romero, pregunta a un cliente de un bar de Sevilla qué le parece esta medida: "No he entrado dentro pero de todas maneras si me lo piden me vuelvo para atrás inmediatamente".

Algunos ciudadanos no están de acuerdo con las restricciones y medidas de prevención: "No voy a entrar en ningún restaurante que se preste a esta dictadura de control social, no sanitaria". La reportera se aleja del cliente asegurando que "cada uno piensa como quiere". La medida estará vigente hasta el próximo 15 de enero, a no ser que se prorrogue según el avance de la pandemia.