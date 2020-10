Un conductor de autobús, entre lágrimas, pide auxilio al Gobierno: "Paralizad los impuestos"

Julio García es un empresario de autobuses que se encuentra en una situación muy delicada. Su compañía no puede dar servicio y la pandemia del coronavirus está arruinando literalmente al entrevistado y a todos sus trabajadores. No sabe qué será de él el día de mañana, tiene 60 años y pide entre lágrimas al Gobierno de Pedro Sánchez un poco de sentido común y una ayuda que les dé literalmente la vida.

Julio y la incertidumbre por su futuro laboral

El conductor se ha emocionado al hablar de su pasión, de sus 40 años de profesión y que desgraciadamente ahora no sabe qué va a pasar con él: "Toda mi vida en este mundo, porque no sé hacer otra cosa, si yo me arruino en mi negocio ya no sé dónde voy a ir porque tengo 60 años. Lo único que he hecho en toda mi vida es conducir autobuses, llevar gente por toda Europa para enseñárselo".