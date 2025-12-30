Rocío Molina 30 DIC 2025 - 14:34h.

El famoso tiktoker y ex de Lola Mencía rompe su silencio y confirma su ruptura con Ruth Basauri tras dos meses de relación

Ruth Basauri comparte la primera foto de Iván Rubio, ex de Lola Mencía, con su hijo

Compartir







Iván Rubio confirma su ruptura con Ruth Basauri tras dos meses de relación y pillando totalmente por sorpresa a sus seguidores. Tras compartir unas imágenes en las que la pareja estaba con amigos en Sierra Nevada de escapada de Navidad, el mensaje del exnovio de Lola Mencía ha sido totalmente inesperado. Sin embargo, este no ha podido evitar pronunciarse y dar la cara tras darse a conocer sus últimos movimientos y los de la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' en las redes.

Afirmando que él quiere ser el primero en dar la cara ante esta nueva situación y que no quiere volver a hablar del tema después de esta intervención, Iván Rubio ha explicado los motivos que les han llevado a él y a Ruth Basauri a romper su relación:

"Necesito hacerlo y espero que la gente que me importa no se vaya a enfadar. Estoy jodido. Estoy pasándolo mal. Muchos disfrutarán con esto porque tenían muchas ganas", ha dicho lanzando un dardo a todos aquellos que no apostaron por ellos y a las advertencias que dieron a la influencer de que no comenzara con el ex de Lola Mencía.

Sin embargo, Iván Rubio ha sido muy claro al respecto y ha hablado sobre el fin de su relación con Ruth Basauri exponiendo qué es lo que les ha alejado cuando se estaban conociendo: "No ha habido terceras personas. No tengo absolutamente nada malo que decir sobre Ruth", ha explicado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

A continuación ha querido dar justificaciones de esta drástica decisión y hasta se ha cargado con las culpas. "Probablemente sea la las persona más especial con la que he estado, con la que vaya a estar y me arrepentiré toda la vida de que esto se termine. Simplemente hay ciertos puntos en la vida en los que dos personas pueden cuadrar o no pueden cuadrar", relata a sus seguidores en un vídeo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Probablemente tenga yo más culpa en esto que ella porque yo soy una persona que actúa de una manera y ella actúa de otra. Yo soy una persona que le gusta apartarse y cuando ya se pasa todo pues ya hablar porque sino exploto y ella es una persona más cercana que necesita hablarlo y arreglarlo. Son detalles como ese. No busquéis más historias, ni más movidas", ha dicho para tratar de zanjar el tema.

Sus últimas palabras han sido para destacar a la que es ya su nueva ex y decir que es una persona diez como madre, amiga y pareja, sin embargo, no ha podido ser entre ellos: "Es una persona increíble. Ella seguirá con su vida y yo seguiré con la mía. Le deseo absolutamente todo lo mejor".

Las pistas de una posible ruptura se veían con sus últimos movimientos en redes al dejar ambos de seguirse y subir unas historias de Instagram que disparaban los rumores. Algo que ahora Iván Rubio ha confirmado, aunque Ruth Basauri todavía no se ha pronunciado al respecto.