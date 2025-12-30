'Vamos a ver' habla con una testigo de lo ocurrido que detalla cómo es el hombre que provocó el incendio

Muere la joven de 25 años intoxicada en un incendio en Crevillente, Alicante

Este martes una mujer de 25 años ha fallecido a causa de un incendio provocado en una vivienda de Crevillente (Alicante). El fuego fue ocasionado por un vecino conflictivo al que sus vecinos habrían denunciado hasta en 30 ocasiones. Tras lo ocurrido, 'Vamos a ver' se traslada hasta el lugar de los hechos y habla con una testigo del terrible suceso.

Teresa, la testigo, explica cómo se encuentran en el vecindario: ''Estamos muy nerviosos, muy afectados, ha sido algo que sabíamos que iba a pasar porque es una persona muy, muy conflictiva. Desde que salió de la cárcel en febrero han sido problemas día sí y día no''.

''Oí un golpe muy fuerte y como siempre está dando golpes, fui a a la puerta, miré por la mirilla y lo vi salir corriendo. Entonces oí otro golpe como una explosión y fui al patio de luces donde estaba mi hijo y me asomé y vi una cortina de humo muy grande hacia arriba y entonces vi mucha luz y supe que era fuego. Cogí a mi hijo y bajé descalza'', explica sobre el momento en el que ocurrió todo.

Además, denuncia que han puesto muchas quejas: ''Mira que se lo decíamos a la policía, hemos llamado un montón de veces. Hasta que no pase algo grave no van a hacer nada, justo ha tenido que pasar esto para que hagan algo y espero que hagan algo porque estaban diciendo que iba a salir''.

Y cuenta cómo es el vecino que provocó el fuego: ''Él es un drogadicto, ha robado, ha entrado a casas a robar, o sea, tiene muchísimos delitos. Por los tejados pasaba de uno a otro y entraba en las viviendas. No sé exactamente qué es lo que ha hecho, pero ha estado mucho, mucho tiempo en la cárcel, por lo menos 7 años y salió en febrero''.