La cuarta ola es una realidad: "Estamos peor que en inicios de anteriores olas"

El epidemiólogo no tiene dudas de que en España "somos campeones mundiales de tropezar en la misma piedra, la pregunta no es si llegará, la pregunta es: ¿cuándo vendrá esta cuarta ola?". El experto da por hecho que va a llegar y avisa: "No tenemos mucha escapatoria y vamos hacia futuras subidas de contagios".