Una estudiante del macrobrote de Mallorca: sin el resultado del PCR y con una almohada para dos personas

La estudiante arranca el programa con su confesión: "Llevamos aquí dos noches, la única opción que nos dieron era venir voluntariamente pero si no lo hacíamos no nos dejaban salir de las Islas Baleares ".

"El sábado me llamó un número de Palma, me dijo que me iba a recoger una ambulancia móvil porque había estado en contacto con un positivo, que no es verdad...", continúa diciendo Laura. Luego, la chica preguntó qué pasaba si no subía al vehículo y le respondieron: "Estarías cometiendo un delito contra la salud pública".