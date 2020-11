El duro discurso de una hostelera en San Sebastián: "Nuestra situación es crítica, parecemos policías"

Arancha tiene claro que los hosteleros son los más cuidadosos hoy en día, vigilan a sus clientes e, incluso, velan por su seguridad. La camarera, indignada con la actitud de muchas personas, declara: " Nos estamos convirtiendo en policías , cuando hemos podido trabajar hemos estado controlando, diciendo 'que os sentéis cuatro en cada mesa, que no os juntéis, que os pongáis la mascarilla...".

La camarera no podía más y ha confesado cuál es su situación: " Estamos abiertos porque si entran dos personas, son dos menos que pierdo porque ya todo es perder ". Por otro lado, pide a la policía que se centren en los ciudadanos y los obliguen a cumplir las normas: " No lo hacen ni en los locales ni en ningún sitio".

Por último, Arancha ha estallado y no entiende por qué los autobuses de San Sebastián están llenos de personas: "En el autobús da igual, ahí no te contagias, ¿qué os parece si alquilamos un autobús para hacer la cena de Navidad todos juntos? Ahora, en un bar no, pero en un autobús todos juntos".