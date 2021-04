Margarita del Val explica que son las vacunas "más seguras de la historia" y analiza los escasos trombos

Margarita del Val pide a todos que se vacunen: "Nos vamos a infectar todos y la solución es vacunarse"

La experta deja claro a la audiencia cómo va a desarrollarse este virus y los efectos en las personas: "Sabemos que nos vamos a infectar todos, el virus no se va a ir, no depende de nosotros no contagiarnos y no sabes cómo o cuándo".