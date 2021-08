Nueva agresión homófoba en Torrejón: "No sé qué habría pasado si hubiese ido yo solo"

'El Programa del Verano' ha podido hablar con Adrián, el joven que fue víctima de una agresión homófoba en Torrejón de Ardoz: "Estaba en un cumpleaños con una amiga e íbamos a ir a una gasolinera a comprar. Unos chico empezaron a llamarme maricón y yo les respondí de malas maneras. Ellos me dijeron algo, pero solo les escuchó mi amiga. Empezó a venir más gente y decidimos irnos para no arruinarle el día. No sé qué habría pasado si hubiese ido yo solo", nos ha contado.