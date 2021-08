Con el regreso de los colegios a la vuelta de la esquina, Ignacio López - Goñi cree que la vacunación de los menores de 12 años no es lo más conveniente porque "no tenemos datos suficientes de que vaya a ser realmente beneficioso". López - Goñi explica que es un tema que aún está en discusión, ya que por un lado este grupo de edad no padece una covid grave. Por otro lado, "no se ve que sean un almacén de virus ni que sean supercontagiadores".