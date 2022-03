Un taxista, ahogado por los precios de la gasolina y diésel: "Esta subida la pagamos nosotros de nuestro bolsillo, no los usuarios"

Francisco, taxista sevillano, comenta la indignación y la preocupación a la que se enfrentan en estos momentos: "Esta mañana he repostado, no he llegado a llenarlo. Le he echado 40€ y prácticamente no he llegado a los 20 litros". Los taxistas se ven en una encrucijada ya que no pueden cambiar las tarifas para asumir los costes del combustible: "Ese es el problema. Ya venimos del covid que no hemos podido trabajar nada con el transporte de pasajeros".