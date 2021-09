El volcán de La Palma tardará semanas en enfriarse: los efectos de la lava en la tierra y cuando llegue al mar

El experto detalla sobre la evolución del volcán que "no sabemos cuánto puede durar, hay material más abajo que no llegamos a medir y que puede estar saliendo durante semanas o más tiempo" . En cuanto a la masa de fuego que desciende por el terreno, Domínguez apunta: "Las coladas de lava fluyen por las zonas más bajas, por zonas de barranco, y si sigue la emisión de lava puede llegar a incrementarse o ir por otros caminos...".

Por otro lado, el sismólogo aclara que "la llegada de las coladas calientes al mar provoca la evaporación del agua del mar y la emisión de algunos gases, no hay peligro mientras la gente no se acerque. Esos gases se diluyen en la atmosfera y no debería haber peligro".