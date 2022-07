El joven al que abandonaron en una cuneta con la mandíbula rota: "Volvieron para estrangularlo con una cadena"

"Mis hijos me cuentan que en un momento de la noche se acerca un grupo de chavales a empujarles e increparlos, hablan con ellos para que quede todo en eso. De hecho, uno de ellos le dice que no haga caso a su amigo, que está muy drogado, muy pasado y que se le va la cabeza . Luego hablan de dónde son cada cual, que unos eran de Rivas Vaciamadrid y los demás de Conil, uno se llamaba Adrián y otro David, una conversación normal y quedó ahí", dice el padre sobre el origen del conflicto.

"Le pegan a mi hijo con palos, muleta y piedras... no había manera humana de escaparse. De hecho, agentes de la Guardia Civil me dicen que si mi hijo llega a perder el conocimiento, lo habrían matado" , dice el padre roto por la tremenda agresión que el chico ha recibido.

El padre de la víctima resalta la gravedad del asunto y destaca el intento de asesinato: "Hay un matiz que no se debe de obviar, a Marcos cuando lo dejan semi inconsciente en una cuneta, él se cree que ya se han cansado, él me comenta que no veía nada, estaba agotado y que no podía más. Se sienta en una piedra, ve que vuelve gente y no se cree que sea otro grupo de estos energúmenos".