"No hay una confirmación de cuándo se va a producir el entierro, parece que no va a ser en Manzanilla", dice la reportera

AR, muy afectada: "Todos estábamos muy esperanzados, cuando es un niño tan pequeñito siempre esperamos el milagro de la ciencia o de la religión"

"No se habían recuperado de la muerte del abuelo, había muchísimas esperanzas...", continúa la presentadora

La reportera de 'El programa de Ana Rosa' informa desde Sevilla sobre la última hora de la muerte de Daniel, el bebé de Huelva que falleció tras pasar 24 horas desaparecido porque su abuelo murió mientras daba un paseo con su nieto.

La madre conectó con el programa unas horas antes de que se certificara la muerte: "Le han quitado la sedación para ver si responde, no le han dado ataques epilépticos... sé que su abuelo no le va a soltar de la mano, aunque no lo veamos". Sin embargo, durante la conexión de 'Ya es mediodía', Joaquín Prat se quedó sin palabras al saber que el pequeño bebé no había podido sobrevivir.

Tras seis días en UCI y no llegar a superar 18 horas sin oxígeno, Ana Rosa comenta sobre los padres del menor: "No se habían recuperado de la muerte del abuelo, había muchísimas esperanzas...". Sin embargo, la presentadora reconoce en público: "Bien es verdad que ayer cuando conectamos y la noticia era que de alguna manera le habían retirado la sedación... aquí teníamos un médico y la noticia no era esperanzadora".

La reportera, tras escuchar a la compañera, comenta: "Es cierto que no eran esperanzadoras las noticias, todas las pruebas no habían dado un resultado positivo... pero la familia se aferraba a esa esperanza, la madre nos dijo que el niño tras quitar la sedación por primera vez no le había dado un ataque epiléptico". Ana Rosa, muy afectada, comenta: "No solo ella, todos estábamos muy esperanzados. Cuando es un niño tan pequeñito siempre esperamos el milagro de la ciencia o de la religión".