Bianca, víctima del casting machista de una aerolínea: "Me he quedado en sujetador por un trabajo, ¿de verdad he hecho esto?"

"Había tres chicos, les llamaron para decirles qué defectos tenían y aclararles que no los iban a contratar"

"Después de quitarnos la ropa, nos miraron la boca como si fuésemos un caballo"

La azafata estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 19 de la tarde: "No fueron capaces de darnos agua ni comida"

'El Programa de Ana Rosa' se pone en contacto con Bianca, víctima de un casting machista de una compañía aérea de Oriente Medio. En la entrevista a las chicas les hacían desnudarse y les miraban hasta la dentadura: "Como si fuésemos ganado".

"Es un poco complicado porque yo no soy una persona que este acostumbrada a este tipo de cosas pero la situación lo merece", comienza a hablar la víctima. "Yo ya estaba trabajando para mi segunda aerolínea pero estaba buscando un cambio. En Instagram hay varios buscadores que publican ofertas y ahí lo encontré. Ofertaban un trabajo permanente, alojamiento pagado, transporte pagado, un buen sueldo aunque no se especificaba, lo típico. En cuanto al físico, también pedían lo típico: medir 1,65cm, tener una buena condición física, ser apto para nadar en 'x' tiempo, tampoco era nada raro... lo que si que me pareció un poco raro fue la edad, hasta 35 años. Especificaban que no querían tatuajes ni marcas"

La presentadora le pregunta qué se encuentra al llegar allí: "Al principio parecía todo bastante normal, lo que me llamó mucho la atención es que había un hombre y una mujer pero ella no hablaba, solo le hacía preguntas a él por señas. A mi me cuesta mucho asimilar las cosas pero desde el primer momento se metían con los españoles, lo que ya desde un principio, el hombre se estaba mostrando pero no fuimos capaces de verlo"

También hablan de unos chicos que acudieron a la entrevista para ser humillados: "De esto no se está haciendo mucho eco pero había tres chicos, les llamaron para decirles que defectos tenían para no ser tripulantes de cabina y que no los iban a contratar".

"Una de las chicas que entrevistaron salió llorando, era su primera entrevista en aviación, le hicieron quitarse el pantalón y la camisa con la excusa de llevar tatuajes", cuenta Bianca de una de sus compañeras que no quiere dar sus datos. Patricia le pregunta por las chicas que pasaron antes que ella: "Hablamos con todas pero algunas salían corriendo y no podían hablar"

Hay una de las declaraciones que a la presentadora le parece alucinante: "Una chica decía que se sentía como un animal de zoo", Bianca le contesta: "Es que te sientes así, me dijeron que me subiera el vestido y lo hice hasta las rodillas, ella me lo subió hasta las bragas y después me bajaron la cremallera de la espalda hasta que me quede en ropa interior. Después de lo de la ropa, nos miraron la boca como si fuésemos un caballo". Le preguntan a la víctima cómo llegaron a ese punto: "Sinceramente no era capaz de asimilarlo. Es algo tan absurdo que te quedas en shock".

La azafata estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 19 de la tarde: "No fueron capaces de darnos agua ni comida". "Me he quedado en sujetador por un trabajo, ¿de verdad he hecho esto?", decía Bianca al llegar con sus padres que le esperaban al salir.

Le preguntan si han hablado las ahí presentes sobre denunciar el caso: "Estamos valorando esto, he visto comentarios muy negativos en redes. Cada una tiene situaciones diferentes, hay chicas que tiene trabajos que si denuncia le pueden echar". Patricia le responde ante estas duras declaraciones: "No es cierto, la unión hace la fuerza. A las redes sociales no hay que hacerle ni caso, no les dediques ni el mas mínimo esfuerzo en leer sus comentarios".