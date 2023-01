Las palabras con las que Dani Alves describía a las mujeres antes de la agresión: "Nunca sabes el grado de confianza que debes tener con ellas, qué es lo que buscan..."

'El Programa de Ana Rosa' muestra las declaraciones de la mujer de Dani Alves al subir un vídeo en Instagram y verse tergiversado el mensaje. Ella no habla de la posición que está tomando frente a su marido, pero hace referencia a que necesita fuerza para superar esta situación.

Joana, al ver la noticia, sube una captura contestando: "Mentira. No tergiversen o mal interpreten lo que digo. Corazón aguanta tanto dolor, por favor. Es de mi para mi". Se refiere a que no está apoyando a su marido, sino que pide fuerzas a su corazón para seguir adelante tras la pérdida de su madre y su situación actual.

"Las mujeres brasileñas son diferentes, no sólo por las curvas... saben lo que quieren", declaraba el futbolista de las mujeres de su país. "A mi me gustan las chicas que tienen claro que lo que quieren es quedarse al lado de su hombre. Aquellas que saben estar junto a ti en los instantes decisivos, en las dificultades y no sólo cuando eres feliz", añadía Alves.