Tras el primer avance de la presentadora, el reportero confirma en directo la detención del jugador por agresión sexual. Tras esto, Mayka Navarro toma la palabra para desvelar todos los detalles: "Dani Alves no ha ido a comisaría a declarar. Esta parte es la que me falta por concretar, no sé si había quedado citado a través de su abogada con mossos en un punto de la ciudad de Barcelona o los mossos sabían en qué punto de la ciudad estaba Alves y han ido a detenerlo... él había vuelto de México para asistir a un entierro".