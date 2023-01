El amigo de Dani Alves intentó ayudar a la víctima: "Quiso entrar y nos mandó la dirección de su casa para cualquier cosa que necesitáramos"

Las declaraciones de la víctima tras ser forzada en el baño VIP: "Noté que se relajaba y vi una mancha en el suelo. Puedo decir que sí, que ya había terminado"

'El Programa de Ana Rosa' cuenta las declaraciones de la víctima de la presunta violación del futbolista Dani Alves en una discoteca de Barcelona el pasado diciembre. La chica insiste en que fue retenida en ese habitáculo durante 17 minutos y fue abofeteada y violada, además el equipo de seguridad le ayudó al ver su estado de shock.

Las declaraciones de la víctima tras ser forzada en el baño VIP: "Noté que se relajaba y vi una mancha en el suelo. No puedo decir al 100% que fuera semen, pero puedo decir que sí, que ya había terminado". Tras la presunta violación: "Él se levantó y empezó a vestirse, así que me levanté y me giré para abrir la puerta". La chica declara que el futbolista no le dejaba salir: "Tú no te vas a ir, salgo yo primero". Una vez salió del baño: "Al salir ya no había nadie, solo mi prima, mi amiga había ido al baño. Mi prima me vio en shock y le dije que nos íbamos".

"Nos fuimos hacia el guardarropa y creo que fue entonces cuando me puse a llorar, pero a partir de ese momento ya no recuerdo las cosas con claridad", añade la víctima. El portero con el que la víctima había hablado entra en juego: "Sé que al salir, el portero con el que había bromeado al entrar me pregunta al verme llorar: 'Qué pasa?, ¿mal de amores?' Y alguien respondió que no, esto no eran mal de amores".

Ella explica que en cuanto lo contó, los porteros le ayudaron: "En ese momento le expliqué lo que había pasado y me hicieron entrar a una sala, con el responsable, mi prima y mi amiga para relajarme, pero no lo recuerdo bien porque no podía parar de llorar". La víctima cuenta las secuelas que le ha dejado: "Cada vez que recuerdo lo que me ha pasado me dan ganas de vomitar, tengo mucho miedo y siento mucha vergüenza por todo lo que ha pasado y por tener que verme así".