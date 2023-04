Hablamos con uno de los okupas de Novetlé tras el enfado de los vecinos: "No somos conflictivos"

Además, un vecino que no ha querido dar la cara por miedo a futuras represalias, nos ha ha asegurado que estos okupas entraron a robar su casa.

'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar con uno de estos okupas, que defienden su comportamiento al estar okupando un hotel y no una casa particular. "Nosotros no somos problemáticos. Entiendo que los vecinos estén preocupados... Yo estoy en contra de la okupación a personas particulares", asegura ante nuestras cámaras.