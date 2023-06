El dolor de Luis Rubiales tras el robo en casa de su madre y no poder estar con ella: "La escuchas llorar y el cuerpo te pide abrazarla"

'El programa de Ana Rosa' muestra las declaraciones que dio Rubiales este jueves en la COPE confirmando el robo en casa de su madre y contando que lo que más le ha dolido es haber estado en Holanda lejos de ella: "Siento impotencia al estar en Holanda. Hablas con ella, la escuchas llorar y lo que te pide el cuerpo es estar con ella y abrazarla. Me ha dolido mucho no estar allí".

También declara el presidente de la Real Federación de Fútbol acerca de las acusaciones que ha recibido a lo largo de estos meses: "He sufrido difamaciones, me han acusado de cosas que no he hecho. Se va a demostrar que soy una persona honrada y que nunca he aceptado nada que no fuera mío". Algo que también explicó en 'El programa de Ana Rosa' el pasado 21 de abril de 2022.