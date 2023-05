El abogado de Dani Alves, sobre lo ocurrido en el reservado: "Le toca el culo en varias ocasiones, ella le busca y no se aprecia el escenario de terror"

Las imágenes de la cámara del mosso d'esquadra fueron vitales para conocer las primeras declaraciones de la víctima solamente unos minutos después de la presunta agresión sexual. En ellas, se ve a la chica rota, entre lágrimas, confesando que entró de forma voluntaria y que en el baño pidió a Alves que parara: "Echó el pestillo, me tiró el bolso, me cogió la ropa, empezó a decirme cosas desagradables como 'putita' y me agredió". Además, la amiga de la víctima confesó al agente que hubo penetración.