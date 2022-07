Exclusiva| Arancha Palomino, su versión sobre la herencia: "Mi tía me cogió la mano y me dijo que me la dejaba a mí porque me lo merecía"

Después de esto, habla sobre el patrimonio de su tía: “Ni siquiera he dispuesto de la herencia cuando he podido haberlo hecho, jamás me ha movido un móvil económico, es verdad que mi tía me puso en su testamento, me cogió de la mano y me dijo que me lo dejaba a mí porque era la que se lo merecía”. Además, amplía información sobre su familia: “Entiendo que mis tíos hayan presupuesto que ellos iban a disponer de la herencia, ella ya había hecho testamento hace 20 años y no les había incluido, no tenían una buena relación con ella”. En adición a esto, lanza un dardo a su tío: “Está cometiendo con nosotros lo mismo que hizo con mi madre, que la hundió en la depresión, le denunció igual que a nosotros y al final se celebró un juicio que perdió”.