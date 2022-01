La abuela de Antonio David: "Su madre me dijo que el niño estaba malito y lo llevaba a Santiago para ver si resucitaba"

Mari, la abuela: "Macarena me llamó el 24 de diciembre, me dijo que merecíamos una explicación"

"Me dijo que el niño estaba malito, que ella estaba mal... me comentó 'si llamo a alguien, me lo entierran", confiesa Mari

La madre de Antonio David le confesó que quería ir a Santiago: "Me lo dijo 'yo pensé que iba a resucitar y me lo llevé"

La familia paterna de Antonio David, el joven discapacitado que desapareció en Morón de la Frontera, comparece en 'El programa de Ana Rosa' para explicar su dolor. La abuela, entre lágrimas, pide a la madre del niño que le devuelva a su nieto.

El padre de Antonio David se pronunció sobre lo ocurrido y la madre de su hijo: "Aunque tengas un trastorno bipolar, no vives tranquila si dejas a tu hijo en un contenedor". Luego, fue la propia hija de la sospechosa la que interrumpió el directo para decir cómo estaba su madre: "Está con un tratamiento inyectado, su versión me convence, no le ha hecho nada a mi hermano".

La abuela de Antonio David: "Macarena me llamó y me dijo que el niño estaba malito"

Mari, la abuela de Antonio David, empieza dando la cara tras la entrevista de su hijo, el padre del menor desaparecido: "Todo lo que dijo es verdad, lo apoyo en todo y en ningún momento ha ofendido a la madre de sus hijos, ni yo tampoco".

"Siento a Macarena como si fuera mi hija, siempre he estado bien con ella, me ha traído a su niño para que lo viéramos su abuelo y yo", dice con la voz rota. La anciana continúa dando detalles: "El pasado 24 de diciembre me llamó por la tarde, ella me dijo que me llamaba porque merecíamos una explicación por su parte, lo único que yo le dije era que dónde está el niño".

Mari, sin parar de llorar, narra la conversación: "Yo sólo le decía 'dime dónde está David, dónde está el niño, solo quiero eso y que aparezca pronto". Luego, añade: "Me estuvo contando lo que había hecho, que el niño estaba malito y que el domingo se fue para Madrid".

Macarena comienza a confiesa a la abuela del desaparecido que en el momento del suceso "ella estaba mala y que ella quería quitar al niño". Mari le preguntó por qué no llamó a un médico o a un familiar, a lo que la sospechosa contestó: "Es que si yo llamo, me lo entierran".

"Cuando dijo eso me morí, no creo que el niño se le haya muerto, es una pena muy grande, el día que se ponga bien se va a morir de pena", dice la abuela de Antonio David entre llantos. Además, añade sobre Macarena: "Ella ha luchado siempre por su niño, nunca he hablado yo mal de ella".

Por otro lado, apunta a la familia de Macarena: "Si la enfermedad que tenía ella lo sabía su familia o su madre, yo no sabía que tenía esa enfermedad, habría que haber estado más pendiente para que no se hubiera llevado al niño por ahí".

La madre quería llevar al niño a Santiago "para ver si resucitaba"

En ese viaje a Madrid que Macarena realiza con Antonio David termina con el joven discapacitado en paradero desconocido. La abuela confiesa una conversación que tuvo con la madre de su nieto: "Hace tiempo, un día me dijo que quería hacer el camino de Santiago".

"Yo le dije 'no puedes hacer el camino de Santiago con David, el niño con la silla no puede y está muy lejos; os tendrá que llevar alguien en coche", explica con detalle lo que recuerda de aquella charla. La abuela, sobre la enfermedad de Macarena y el día del suceso, comenta: "A lo mejor ella pensó en ir a Santiago, no sé qué le pasó a esta mujer por la cabeza".

Patricia Pardo, al escuchar esta versión, aporta: "Incialmente, cuando conocimos la información, se habló de que ella tenía la intención de viajar a Galicia, con esta explicación que estás dando todo cuadra, igual vio a su hijo muy malito y tomó la determinación de ir con él a Santiago".

Mari, la abuela, confirma la teoría de la presentadora: "Creo que sí, que si estaba malo el niño, pues fue a ver si resucitaba... porque también me lo dijo 'yo pensé que iba a resucitar y me lo llevé".

La entrevistada continúa declarando: "Ella me dice que se pone malito, le pregunté que por qué no llamó al centro de salud si ella siempre ha llamado y ha ido volando para llevarlo, se ha encarado con médicos y enfermeras para que lo atendieran...". Entre lágrimas, también da otro dato imporante: "Ella dice que tenía dos móviles, pero que lo tiró para que no la encontraran".