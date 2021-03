La indignación de Ana Rosa al ver cómo dos jóvenes sin billete de tren dan una paliza al miembro de seguridad

A las 00:00 horas se bajaron del último tren d os jóvenes bajo los efectos del alcohol. Al no tener el billete , los chicos decidieron pegar una paliza al agente de seguridad , que entre las patadas y golpes pierde la porra y solo puede defenderse para evitar una desgracia mayor.

Ana Rosa, l ver el vídeo completo de la agresión, no puede evitar pronunciarse: "Estas imágenes son inauditas". Miquel Valls confirma a la compañera que el gremio de agentes "están realmente asustados y desamparados porque no tienen los suficientes mecanismos para poder actuar". Ana Rosa, sin dar crédito: "Me parce realmente indignante".