La anciana de 97 años desahuciada por error en Barcelona: "Estoy muy mal, me ha dolido que se lleven mis memorias"

Rosario Bravo llevaba 60 de sus 97 años pagando rigurosamente el alquiler de su casa de Barcelona , hace muy poco se fue a pasar unos días con su hijo y a su regreso se daba cuenta que alguien había cambiado la cerradura de su casa y que la habían vaciado, prácticamente, por completo. Pensaba que había sido víctima de una okupación, pero no, le habían desahuciado por error. Los operarios de la comitiva judicial se equivocaron y ahora ni el Tribunal Superior de Justicia ni el propietario saben explicar donde están sus pertenencias y por eso Rosario ha querido contar su historia y denunciar esto en el programa: "Estoy muy mal porque yo esto jamás lo había visto ni me lo imaginaba".

Rosario ahora tiene la casa patas arriba , se han llevado los electrodomésticos, camas, la televisión algunos muebles, joyas, sus objetos personales, un libro de sus memorias que llevaba siete años escribiendo e incluso sus ahorros: " Me ha dolido que me quiten lo que yo escribía, mis memorias que le estaba escribiendo a mi hijo . Como yo había pasado la guerra, todas las penas que pasamos, todo se lo iba contando". La anciana asegura que "se han llevado la única foto que tenía de la boda con mi marido, tres camas, la lavadora, el microondas, todos los cacharros,...", asegura con tristeza.

Emiliano, el hijo de Rosario explica la situación que están viviendo y que no tienen información: "Desconocemos quien se lo llevó, nadie nos lo ha indicado todavía. Cuando notificamos lo que había pasado. Nosotros ya no tenemos llaves. La inmobiliaria son los que tienen las llaves y la potestad de la vivienda, ellos saben a quien a contratado para sacar todo el mobiliario, se han llevado las cosas más apetecibles". Este hombre afirma que no les han dado explicaciones: "No se han dignado a llamarnos ni a pedirle perdón a mi madre, del juzgado tampoco, nadie ha hecho nada". Además, la mujer explica que pese a estar mal está contenta por poder salir en el programa, porque es fan de Ana Rosa: "Es el programa que veo de siempre y ahora no puedo verlo porque se han llevado la tele, me acuerdo de cuando entraste ahí. Te sigo desde que empezó".