El anciano que mató de un disparo a un ladrón con una motosierra en su casa se enfrenta a 10 años de cárcel

Pepe, el librero jubilado de 77 años y único acusado por la muerte del hombre, llamó a la Policía Nacional para reportar la intrusión en su finca y posterior tiroteo con una escopeta. El detenido declaraba en la llamada: "Esta noche he tenido un asalto y unos destrozos, y ha habido unos disparos. Aquí hay una persona en el suelo, herida". El librero alegó que actuó en defensa propia ya que la víctima, Nelson David, estaba armada con una motosierra, algo que no sostiene la acusación particular.