La hermana de Déborah Fernández: "El adn del vecino quedó descartado, me da vergüenza que saquen esta información"

'La voz de Galicia' explica en su artículo que el "adn hallado en una uña y en un pie de Déborah señala a un antiguo vecino y exculpa al exnovio". Ante esta información, Rosa es contundente: "Es un jarro de agua fría para toda mi familia, sinceramente me da vergüenza ajena ver que hay periodistas que nos quieren desacreditar cuando somos víctimas ".

En cuanto a que el adn del exnovio de Déborah, principal sospechoso, no coincida, la hermana aclara: "Sabíamos que no iba a coincidir, una persona que tiene un cuerpo 10 días bajo su poder , bajo su custodia, que introduce adn post-mortem, que la desnuda y crea esa escenografía, e staba claro que ningún adn de esa escena iba a hablar por sí mismo... ".

Rosa descarta la implicación de cualquier persona del círculo de Déborah Fernandez y aclara: "Aquí el único imputado es la expareja de mi hermana y llegado el momento enseñaremos los informes. Él va a seguir imputado siempre y cuando el juez no lo archive, cosa que no descartaríamos porque viendo la actuación que han tenido, me espero cualquier cosa".