Levy, sobre el juicio a Luis Medina y Luceño por estafa: "La Fiscalía exoneró al Ayuntamiento de Madrid"

"Hay una cosa que la oposición no está entendiendo", comienza Levy con un apunte: "La Fiscalía, después de 17 meses de investigación de tres mil folios, exonera al Ayuntamiento de Madrid, no tiene ninguna responsabilidad". La concejala comenta que "esto no puede ser un juicio mediático" y añade sobre si es posible que el consistorio se equivocó al no denunciar la situación ante la Fiscalía anticorrupción tras recibir la partida de material: "Cuando se dio cuenta que tenían una partida de test que no tenían fiabilidad, se puso en conocimiento a estos comisionistas. Cuando la partida de guantes se dijo que era de un precio superior al de mercado, se devolvió parte del dinero...".