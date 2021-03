La madre de la niña que se intentó suicidar con pastillas de diazepam: "La única salida para mi hija fue esa"

La madre de la víctima no quiere mostrar su rostro, pero sí dar la cara para defender a su hija y contar cómo se encuentra en estos momentos: " Ahora está bien, dentro de lo que cabe, con medicación ". Con el tono triste y preocupado explica: " Ella está nerviosa porque no quiere volver al instituto".

La madre de la víctima: "No quiero que vuelva a pasar

"Lo más importante es que la tenemos con nosotros", dice con el tono serio. La madre de la víctima cuenta los detalle de este caso de bullying: "Esto es un hecho continuado desde el colegio que ha pasado al instituto, me he quejado en varias ocasiones y la única decisión que ha tomado ha sido esa, la única salida para mi hija era esa... no quiero que vuelva a pasar, que se sienta frustrada nuevamente y tome una mala decisión".